Пьяные рязанцы пытались сжечь собак заживо в Дашково-Песочне

Горожане устроили поджег будок. Фото: «Служба по контролю за безнадзорными животными» в соцсети ВКонтакте.

17 декабря в Дашково-Песочне пьяные рязанцы пытались сжечь собак заживо. Об этом зоозащитники рассказали в сообществе «Служба по контролю за безнадзорными животными».

В посте сообщается, что вблизи домов живут безобидные щенки-подростки и их мать, для которых неравнодушные граждане соорудили будки. Уточняется, что щенки стерилизованные, а взрослую собаку пока что не смогли стерилизовать. Автор поста отмечает, что собаки очень добрые и неагрессивные.

17 декабря 2022 года произошел инцидент на улице Зубковой. Жильцы одной из квартир дома №31 умышленно подожгли будки, предварительно заблокировав выход собакам. Спасителями животных, застрявших в смертельной ловушке, стали двое председателей ТСЖ дома №31 по улице Зубковой и еще двое жителей дома №31. По словам рязанцев, в отношении них живодеры, пребывая в нетрезвом состоянии, применили физическую силу.

«Заявления в полицию поданы за избиение, жестокое обращение с животными, побои сняты, свидетели есть, видео тоже имеется», - говорится в посте.

Помимо этого, рязанцев предупредили, что по улице Зубковой может лежать отрава для собак.