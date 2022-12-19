Сенатор Любимов взял к себе из Рязани очередного помощника

Сенатор Любимов взял к себе в помощники из Рязани очередного помощника. Фото: Новая газета.

Экс-губернатор Рязанской области Николай Любимов взял к себе очередного помощника. Речь идет о его бывшем подчиненном Виталии Игнатенко, который при Любимове руководил аппаратом правительства, прибыв из Ростова-на-Дону. О переходе под крыло сенатора, сообщает «Новая».

Ранее сообщалось, что первым помощником Николая Любимова в СФ стал его земляк Дамир Шабакаев, возглавлявший некоторое время рязанский Лесопарк.

Летом 2019 года стало известно, что рязанский губернатор Николай Любимов погулял с семьей на свадьбе у Виталия Игнатенко, и сделал с подчиненным общую фотографию (читать и смотреть).

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