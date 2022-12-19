Рязанский митрополит Марк заявил, что во время пандемии на него оказывалось давление

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк высказался в эфире епархиального радио о работе православной церкви во время пандемии COVID-19. Фото: Рязанская епархия.

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк высказался в эфире епархиального радио о работе православной церкви во время пандемии COVID-19. Он заявил, что на него оказывалось сильное давление.

«В 2020 году были немалые сложности, когда меня пытались заставить закрыть наши храмы нашими же руками. Оказывалось на меня сильное давление. Я старался сделать так, чтобы, с одной стороны, людей не лишать богослужения, с другой стороны, чтобы люди не заболели.

Считаю, во многом это удалось», - высказался архиерей.

А начался монолог с ответа на вопрос о том, почему стали отказываться от обычая целовать чашу после причастия, руку священника после богослужения и помазания. Митрополит заметил, что «сейчас много людей болеют», а сама эта традиция не является обязательной.