Оценить работу по очистке Рязани от снега могут только жители города

Календарная зима длится чуть больше двух недель, а сюрпризов погодных преподнесла уже достаточно: снегопады сменяются оттепелями с дождем, затем – мороз и гололед. Службы по уборке города и в нормальных условиях работают с напрягом, а тут вообще непонятно: то ли снег чистить, то ли воду с улиц откачивать или лед колоть.

Накануне зимы было много разговоров о закупленной новой технике и о готовности города дать отпор снежной стихии. По крайней мере, у рязанцев возникла уверенность, что безобразия прошлого года не повторятся. Поскольку реальной стихии в Рязани пока не было, оценивать работу в критических условиях рановато. Но уже сейчас очевидно, что проблемы с уборкой снега и очисткой тротуаров никуда не делись.

Сегодня мы предлагаем читателям оценить по пятибалльной системе (как в школе) качество работы городских служб по уборке снега и льда.

Оцените качество уборки рязанских улиц и тротуаров от снега и льда:

- 5 (отлично);

- 4 (хорошо);

- 3 (удовлетворительно);

- 2 (неудовлетворительно);

- 1 (к отчислению).

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