Добиваются и снижают. Минздрав рассказал, что делают с подростками-наркоманами в стационарах Рязани

Минздрав рассказал, что делают с подростками-наркоманами в стационарах Рязани. Фото: Тимур ХАНОВ.

Минздрав Рязанской области опроверг информацию о закрытии детского отделения наркологического диспансера. Чиновники напомнили, что наркологическая помощь подросткам оказывают в амбулаторных и стационарных условиях на проезде Яблочкова в Рязани.

«По данным статистики, за последние годы изменилась структура потребления психоактивных веществ у детей и подростков, их воздействие на психику. Поэтому возникла необходимость в организации и проведении длительной комплексной медико-психологической реабилитации и ресоциализации», - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что на наркологических койках в стационаре подростки могут находиться 14 дней. Что касается длительной комплексной медико-психологической реабилитации до трех месяцев, то ее проводит многопрофильная бригада. Состоит бригада из врачей-психиатров-наркологов, психологов и других специалистов.

Вот что делают врачи с подростками-наркоманами во время их реабилитации и ресоциализации:

- добиваются устойчивости ремиссии;

- снижают повторные госпитализации;

- изолируют подростков и детей от неблагоприятного социума на длительное время;

- обеспечивают социальную адаптацию и последующий отказ от употребления психоактивных веществ.

Отметим, что куда более серьезный резонанс в Рязани вызвали новости о скором закрытии роддома №1, но чиновники минздрава пока эту информацию не комментируют.

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