Власти Рязани утвердили перечень деревьев для озеленения города

Мэрия поделилась списком растений для озеленения города.
Мэрия Рязани опубликовала утвержденный список деревьев и кустарников для озеленения города.
Для парков, скверов и зеленых зон рекомендовалось использовать следующие кустарники, деревья и растения:
-кизильник блестящий;
-барбарис Тунберга;
-вейгела;
-пузыреплодник клинолистный;
-сирень (венгерская, обыкновенная);
-смородина золотистая;
-спирея (пепельная, Вангутта, дубравколистная, иволистная);
-можжевельник (обыкновенный, скальный, казацкий);
-цубушник (венечный, пушистый);
-клен (остролистный, полевой, гиннала, сахаристый, татарский, ложно платановый);
-ива (пурпурная, белая, розмаринолистная, Виноградова);
-бархат амурский;
-береза повислая;
-ель (обыкновенная, канадская, колючая);
-вяз (приземистый, шершавый);
-дуб (черешчатый, красный);
-орех (серый, маньчжурский);
-лиственница (европейская, сибирская);
-рябина (гибридная, обыкновенная);
-пихта (бальзамическая, одноцветковая);
-сосна обыкновенная;
-черемуха (Маака, поздняя);
-тополь (пирамидальный, серебористый, берлинский, канадский, невский, петровский, сибирский, дельтовидный, лавролистный, Симона).
Вдоль дорог местного назначения и тротуаров собираются высадить липу мелколистную, крупнолистную и сердцелистную. А для городских лесов подходят черемуха, сосна обыкновенная, рябина, пихта, орех, лиственница, липа, ель, дуб, вяз, береза повислая и бархат амурский.
В постановлении говорится, что данный перечень обсуждался научным сообществом и заинтересованной общественностью.