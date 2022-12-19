Власти Рязани утвердили перечень деревьев для озеленения города

Мэрия поделилась списком растений для озеленения города.

Мэрия Рязани опубликовала утвержденный список деревьев и кустарников для озеленения города.

Для парков, скверов и зеленых зон рекомендовалось использовать следующие кустарники, деревья и растения:

-кизильник блестящий;

-барбарис Тунберга;

-вейгела;

-пузыреплодник клинолистный;

-сирень (венгерская, обыкновенная);

-смородина золотистая;

-спирея (пепельная, Вангутта, дубравколистная, иволистная);

-можжевельник (обыкновенный, скальный, казацкий);

-цубушник (венечный, пушистый);

-клен (остролистный, полевой, гиннала, сахаристый, татарский, ложно платановый);

-ива (пурпурная, белая, розмаринолистная, Виноградова);

-бархат амурский;

-береза повислая;

-ель (обыкновенная, канадская, колючая);

-вяз (приземистый, шершавый);

-дуб (черешчатый, красный);

-орех (серый, маньчжурский);

-лиственница (европейская, сибирская);

-рябина (гибридная, обыкновенная);

-пихта (бальзамическая, одноцветковая);

-сосна обыкновенная;

-черемуха (Маака, поздняя);

-тополь (пирамидальный, серебористый, берлинский, канадский, невский, петровский, сибирский, дельтовидный, лавролистный, Симона).

Вдоль дорог местного назначения и тротуаров собираются высадить липу мелколистную, крупнолистную и сердцелистную. А для городских лесов подходят черемуха, сосна обыкновенная, рябина, пихта, орех, лиственница, липа, ель, дуб, вяз, береза повислая и бархат амурский.

В постановлении говорится, что данный перечень обсуждался научным сообществом и заинтересованной общественностью.