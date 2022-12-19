На улице Советской Армии KIA сбила на скорости пожилую женщину.

Воскресным вечером 18 декабря на улице Советской Армии произошло ДТП, сообщает УМВД России по Рязанской области.

По предварительным данным, 27-летний рязанец за рулем автомобиля KIA Ceed на скорости сбил пожилую женщину в тот момент, когда она переходила дорогу по «зебре».

В результате дорожного происшествия 72-летняя пенсионерка получила травмы.

Всего за минувшие пятницу и выходные в Рязанской области зарегистрировано десять дорожно-транспортных происшествий, в результате которых один человек погиб и 12 человек получили травмы.

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