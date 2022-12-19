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НовостиПроисшествия19 декабря 2022 8:01

На улице Советской Армии KIA сбила на скорости пожилую женщину

Полиция проводит проверку по факту ДТП в Рязани, в результате которого пострадала пенсионерка
Источник:kp.ru
На улице Советской Армии KIA сбила на скорости пожилую женщину.

На улице Советской Армии KIA сбила на скорости пожилую женщину.

Воскресным вечером 18 декабря на улице Советской Армии произошло ДТП, сообщает УМВД России по Рязанской области.

По предварительным данным, 27-летний рязанец за рулем автомобиля KIA Ceed на скорости сбил пожилую женщину в тот момент, когда она переходила дорогу по «зебре».

В результате дорожного происшествия 72-летняя пенсионерка получила травмы.

Всего за минувшие пятницу и выходные в Рязанской области зарегистрировано десять дорожно-транспортных происшествий, в результате которых один человек погиб и 12 человек получили травмы.

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