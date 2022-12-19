В Сасове предварительно решили запретить фейерверки в новогоднюю ночь

В Рязанской области администрация города Сасово намерена отказаться от фейерверков в новогоднюю ночь. Это касается и жителей.

Власти города Сасово Рязанской области намерены отказаться от фейерверков в новогоднюю ночь. Это касается не только мероприятий, организуемых властями, но и использования пиротехники местными жителями. Предварительное решение озвучила на личной странице глава администрации Евгений Рубцова по итогам заседания антитеррористической комиссии.

«Приняли предварительное решение отказаться от фейерверков в новогоднюю ночь», - заявила Рубцова.

Чиновница конкретизировала, что сасовцам нельзя будет запускать салют на «общественных территориях» - на площадях, в парках, скверах и так далее. За соблюдением запрета будет следить полиция.

Также Рубцова напомнила о запрете на запуск квадракоптеров, который действует по всей Рязанской области.

О том, что в Рязани не будет общегородского фейерверка, сообщалось ранее. Что же касается запуска салютов горожанами, решение еще не принято.

«На данный момент информацией не располагаем», - ответили в пресс-службе администрации Рязани.