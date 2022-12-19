Социальное такси для инвалидов-колясочников скоро может появиться в Рязани

Социальное такси есть в Москве, возможно, появится и в Рязани. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В скором времени в Рязани может появиться социальное такси для инвалидов-колясочников. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Рязанской области Анжелика Евдокимова. В течение года рабочая группа, созданная по инициативе омбудсмена, обсуждала, как в регионе внедрить эту востребованную услугу.

«Запросы от родителей говорят о необходимости принятия дополнительных мер, в том числе в виде круглосуточно работающего социального такси», - подчеркнула Евдокимова.

По словам омбудсмена, министр труда и социальной защиты населения Наталья Суворова заверила, что алгоритм совместных действий по предоставлению услуги социального такси уже определен.

Когда конкретно социальное такси для инвалидов появится в Рязани, не сообщается.

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