В Рязанской области объявили конкурс на должность гендиректора Фонда капремонта

Ранее рязанский губернатор заявлял о намерении обратиться в правоохранительные органы по поводу работы Фонда капремонта. Фото: fondkr62.ru

3 февраля 2023 года в Рязани состоится конкурс на замещение должности генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов (ФКР). Извещение опубликовало областное министерство ТЭК и ЖКХ.

Документы от претендентов принимаются с 16 по 31 января в здании министерства — в доме 18а на улице Николодворянской (кабинет 1). Сам конкурс пройдет в здании Правительства Рязанской области на улице Ленина, 30.

Претенденты должны иметь опыт работы в сферах строительства и (или) жилищно-коммунального хозяйства не менее 5 лет, в том числе не менее 3 лет в руководящей должности. Это при условии, что высшее образование получено по специальности или направлению подготовки «строительство», «юриспруденция», «экономика» (хотя бы одному из них). В противном случае требуемый опыт работы в упомянутых сферах увеличиваются до 7 лет.

От претендентов также ждут письменных предложений по организации работы ФКР.

Исполняющим обязанности генерального директора ФКР в ноябре 2022 года назначен Виталий Дубровин. Тогда же «попросили» с должности предшественницу Викторию Каленову, выигравшую предыдущий конкурс в марте 2022 года.

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