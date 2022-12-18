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НовостиПроисшествия18 декабря 2022 18:43

Полиция прокомментировала инцидент с избитым водителем маршрутки в Кальном

Информацию про кастет в правоохранительных органах не подтверждают
Источник:kp.ru
В Рязани произошел дорожный конфликт. Полиция проводит проверку.

В Рязани произошел дорожный конфликт. Полиция проводит проверку.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В УМВД по Рязанской области рассказали, что водитель Audi ударил маршрутчика в лицо кулаком без кастета. Уточняется, что между двумя мужчинами произошел конфликт.

В полицию обратилась пассажирка, которая стала свидетельницей инцидента в 53-й маршрутке. Заявлений в правоохранительные органы на данный момент не поступало. Сотрудники полиции ведут проверку по данному происшествию.

Ранее сообщалось, что 18 декабря на Касимовском шоссе в Рязани выскочивший из иномарки мужчина накинулся на водителя маршрутки.