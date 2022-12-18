Полиция прокомментировала инцидент с избитым водителем маршрутки в Кальном

В Рязани произошел дорожный конфликт. Полиция проводит проверку. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В УМВД по Рязанской области рассказали, что водитель Audi ударил маршрутчика в лицо кулаком без кастета. Уточняется, что между двумя мужчинами произошел конфликт.

В полицию обратилась пассажирка, которая стала свидетельницей инцидента в 53-й маршрутке. Заявлений в правоохранительные органы на данный момент не поступало. Сотрудники полиции ведут проверку по данному происшествию.

Ранее сообщалось, что 18 декабря на Касимовском шоссе в Рязани выскочивший из иномарки мужчина накинулся на водителя маршрутки.