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НовостиОбщество18 декабря 2022 15:38

Рязанская мэрия указала управляющим организациям на более тщательную уборку территорий

Из-за погодных условий горадминистрация обращает внимание хозяйствующих субъектов на необходимость уборки
Источник:kp.ru
Мэрия напомнила об уборке территорий. Фото: администрация Рязани.

Мэрия напомнила об уборке территорий. Фото: администрация Рязани.

Администрация Рязани обратила внимание хозяйствующих субъектов и руководителей управляющих организаций на важность усиления работы по содержанию прилегающих территорий из-за нестабильных погодных условий в текущие дни.

Мэрия отметила, что нужно каждый день следить за состоянием кровель: нельзя допустить образование наледи и снежных шапок на крышах. Кроме того, горадминистрация подчеркнула, что для безопасности рязанцев необходимо принимать оперативные профилактические меры, такие как обработка тротуаров противогололедной смесью.

Напомним, дороги Рязани превратились в каток из-за резкого похолодания вечером 18 декабря.