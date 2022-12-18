Рязанская мэрия указала управляющим организациям на более тщательную уборку территорий

Мэрия напомнила об уборке территорий. Фото: администрация Рязани.

Администрация Рязани обратила внимание хозяйствующих субъектов и руководителей управляющих организаций на важность усиления работы по содержанию прилегающих территорий из-за нестабильных погодных условий в текущие дни.

Мэрия отметила, что нужно каждый день следить за состоянием кровель: нельзя допустить образование наледи и снежных шапок на крышах. Кроме того, горадминистрация подчеркнула, что для безопасности рязанцев необходимо принимать оперативные профилактические меры, такие как обработка тротуаров противогололедной смесью.

Напомним, дороги Рязани превратились в каток из-за резкого похолодания вечером 18 декабря.