В Рязанской области легковушка вылетела с трассы и перевернулась

Фото: Алексея Филатова, опубликовано в паблике "ПУВР".

В воскресенье, 18 декабря, легковая машина вылетела в кювет и перевернулась. Фото дорожно-транспортного происшествия появилось в сообществе «Подслушано у водителей Рязани» в 12 часов.

Инцидент произошел на автодороге Рязань — Спасск. На фото заметно, что двери перевернувшегося авто находились открытыми.

«Дорога Рязань — Спасск, местами гололед, будьте аккуратнее», - предостерег других водителей автор поста.

Официальная информация о ДТП на данный момент отсутствует, о пострадавших ничего не известно.

Ранее сообщалось, что из-за резкого похолодания вечером 18 декабря дороги Рязани превратятся в каток.