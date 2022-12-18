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НовостиПроисшествия18 декабря 2022 15:06

В Рязанской области легковушка вылетела с трассы и перевернулась

По дороге на Спасск легковой автомобиль перевернулся
Источник:kp.ru
Фото: Алексея Филатова, опубликовано в паблике "ПУВР".

Фото: Алексея Филатова, опубликовано в паблике "ПУВР".

В воскресенье, 18 декабря, легковая машина вылетела в кювет и перевернулась. Фото дорожно-транспортного происшествия появилось в сообществе «Подслушано у водителей Рязани» в 12 часов.

Инцидент произошел на автодороге Рязань — Спасск. На фото заметно, что двери перевернувшегося авто находились открытыми.

«Дорога Рязань — Спасск, местами гололед, будьте аккуратнее», - предостерег других водителей автор поста.

Официальная информация о ДТП на данный момент отсутствует, о пострадавших ничего не известно.

Ранее сообщалось, что из-за резкого похолодания вечером 18 декабря дороги Рязани превратятся в каток.