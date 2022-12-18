Рязанца Виктора Губернаторова включили в Зал славы российского хоккея

Виктор Губернаторов произнес благодарственную речь на торжественной церемонии.

Среди новых членов Зала славы отечественного хоккея оказался рязанский представитель, судья международной категории и легендарный хоккейный арбитр Виктор Губернаторов. Об этом сообщается в официальной группе ХК «Рязань-ВДВ».

Церемония состоялась в московском Музее хоккея. Приветственную речь произнес президент Федерации хоккея РФ Владислав Третьяк.

Губернаторов является четвертым судьей, которого ввели в Зал славы отечественного хоккея, насчитывающего на данный момент 163 имени выдающихся тренеров и игроков, а также функционеров советского и российского хоккея. Виктору Михайловичу, портрет которого теперь будет украшать стены зала в Музее отечественного хоккея, вручили именной перстень.

«Спасибо за то, что ввели меня в Зал славы. Это большая честь для меня! И большая честь для судей, которые работали, работают и будут работать на славу советского и российского хоккея. Большое спасибо!», – заявил Виктор Губернаторов.