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НовостиОбщество18 декабря 2022 12:40

В Рязани может появиться туристический маршрут по местам железнодорожного наследия

Новый туристический маршрут будет включать в себя как очевидные, так и неочевидные объекты, требующие восстановления
Источник:kp.ru
Дом Банковского в наши дни. Фото: "МедиаРязань".

Дом Банковского в наши дни. Фото: "МедиаРязань".

В Рязанской области может появиться туристический маршрут по местам и объектам железнодорожного наследия. Об этом рассказывает МедиаРязань, ссылаясь на автора проекта Александру Журавлеву.

Речь идет, в первую очередь, об объектах, которые нуждаются в первоочередном восстановлении: дом Банковского, водоемная башня станции Рязань-2, здание веерного депо. Также это вокзалы, волостная школа. Маршрут будет включать в себя и не совсем очевидные места, которые связаны с деятельностью железнодорожного сообщества: деревянный театр Общества устройства народных развлечений, который сгорел дотла в начале 20 века.