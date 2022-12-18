В Рязани может появиться туристический маршрут по местам железнодорожного наследия

Дом Банковского в наши дни. Фото: "МедиаРязань".

В Рязанской области может появиться туристический маршрут по местам и объектам железнодорожного наследия. Об этом рассказывает МедиаРязань, ссылаясь на автора проекта Александру Журавлеву.

Речь идет, в первую очередь, об объектах, которые нуждаются в первоочередном восстановлении: дом Банковского, водоемная башня станции Рязань-2, здание веерного депо. Также это вокзалы, волостная школа. Маршрут будет включать в себя и не совсем очевидные места, которые связаны с деятельностью железнодорожного сообщества: деревянный театр Общества устройства народных развлечений, который сгорел дотла в начале 20 века.