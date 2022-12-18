Из-за резкого похолодания дороги Рязани превратятся в каток

На улицах Рязани ожидается сильный гололед.

Главное управление МЧС по Рязанской области предупредило жителей Рязани, ссылаясь на прогноз «Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», о том, что в ближайшие часы ожидается резкое похолодание.

В воскресенье вечером столбик термометра покажет от -2 до -7 градусов Цельсия. На дорогах будет опасная гололедица.

Также пешеходов и водителей попросили соблюдать все меры безопасности в связи со скользкой погодой.

Ранее сообщалось, что днем 18 декабря рязанцев ждут температурные качели.