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НовостиОбщество18 декабря 2022 10:18

Рязанцы пожаловались на затопление улиц после потепления

Улицы Рязани массово затоплены в связи с растаявшим снегом
Источник:kp.ru
Затопленная дорога на проезде Шабулина.

Затопленная дорога на проезде Шабулина.

В воскресенье, 18 декабря, жители Рязани массово жалуются на затопленные улицы города из-за внезапного потепления и растаявшего снега на дорогах и тротуарах. Информация об этом появилась в разных группах соцсети «ВКонтакте», таких как «Подслушано у Водителей Рязани» и «Рязань».

Горожане сообщили о затоплении улицы Новоселов в районе остановки Сбарбанк и дома №42 на полосе движения в сторону областного центра. Кроме того, сообщается о потопах на улицах Интернациональной и Халтурина, Северной окружной дороге при движении из Семчино в сторону ТЦ «Глобус», около Дворца спорта «Олимпийский», в микрорайоне Ворошиловка, а также на проезде Шабулина.