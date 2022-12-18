Каток на стадионе «Локомотив» в Рязани 2022-2023.

Излюбленное место активного отдыха рязанцев – каток «Локомотив» в Рязани в сезоне 2022-2023 пока не открыли. Более того, он еще не готов – поле футбольного стадиона, а также беговая дорожка под ровными белоснежными сугробами.

При входе на «Локомотив» рязанцев останавливает запись:

«Каток закрыт в связи с погодными условиями!»

На будке охранника другое предупреждающее послание от администрации «Локомотива»:

«Внимание! В связи с заливкой катка запрещено выходить на поле и дорожки».

Каток на стадионе «Локомотив» в Рязани 2022-2023: пока не работает из-за неподходящей погоды.

По состоянию на 18 декабря, каток «Локомотив» совершенно не готов к приему посетителей. Администрации необходимо ждать минусовой температуры, потом сгребать снег и заливать каток. Когда откроется каток на «Локомотиве» пока точно неизвестно.

Когда откроется каток «Локомотив» в Рязани 2022-2023, пока неизвестно.

Ранее стало известно, что каток на Лыбедском бульваре начал работу 14 декабря. Видео с новогодним настроением, как заливали каток на Лыбедском бульваре.

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