Храм в честь Тихвинской иконы Божией Матери построят в рязанском поселке Никуличи

Утвержден проект эскиза храма. Фото: официальный сайт епархии.

В Рязани собираются построить храм в честь Тихвинского образа Божией Матери. Соответствующий проект размещен на официальном сайте епархии.

Храм, рассчитанный на 200 прихожан, планируют возвести в поселке Никуличи на улице Пронской рядом с ныне действующей временной деревянной церковью. Рядом со зданием будут воскресная школа, библиотека и трапезная. Территорию вокруг здания благоустроят.

Храм вознесется ввысь на 25 метров. При проектировании учитывали традиции новгородского зодчества XIV-XV веков.