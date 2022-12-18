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НовостиОбщество18 декабря 2022 8:00

Храм в честь Тихвинской иконы Божией Матери построят в рязанском поселке Никуличи

Рассчитанный на 200 прихожан храм планируют вознести в Рязани
Источник:kp.ru
Утвержден проект эскиза храма. Фото: официальный сайт епархии.

Утвержден проект эскиза храма. Фото: официальный сайт епархии.

В Рязани собираются построить храм в честь Тихвинского образа Божией Матери. Соответствующий проект размещен на официальном сайте епархии.

Храм, рассчитанный на 200 прихожан, планируют возвести в поселке Никуличи на улице Пронской рядом с ныне действующей временной деревянной церковью. Рядом со зданием будут воскресная школа, библиотека и трапезная. Территорию вокруг здания благоустроят.

Храм вознесется ввысь на 25 метров. При проектировании учитывали традиции новгородского зодчества XIV-XV веков.