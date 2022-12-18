ГИБДД проводит масштабный рейд по ловле пьяных водителей в Рязанской области

Сотрудники полиции массово останавливают для проверки автомобили.

В Рязанской области проводятся масштабные рейды, направленность которых – выявление грубо нарушающих ПДД и пьяных водителей. Об этом рассказали в УМВД по Рязанской области.

Рязанская полиция просит участников дорожного движения не оставаться равнодушными и сообщать в полицию о водителях, севших за руль в нетрезвом состоянии, и о других грубых нарушениях правил дорожного движения. Для этого можно позвонить по телефонам (4912) 29-74-54, 29-74-64, 112. Кроме того, на официальном сайте Госавтоинспекции есть раздел «Прием обращений», где можно разместить материалы и обращение о нарушении. Сотрудники Госавтоинспекции пообещали оперативно реагировать на поступающие вызовы и сообщения.