Исполнять обязанности главы Рыбного с 19 декабря будет Дмитрий Галкин

Новым главой Рыбного стал Дмитрий Галкин. Фото: "Пресса".

В Рыбном очередной новый глава администрации – им стал Дмитрий Галкин. Соответствующее решение на внеочередном заседании в пятницу, 16 декабря, принял Совет депутатов райцентра.

До своего назначения временно исполняющим обязанности Дмитрий Галкин занимал должность первого заместителя главы администрации Рыбного Юрия Зиновьева – тот, как оказалось, сложил свои полномочия 12 декабря по собственному желанию, проработав чуть больше пяти месяцев. К своим обязанностям новый врио приступит с понедельника, 19 декабря.

- Надеюсь, что моя работа здесь будет долгой и плодотворной. Сейчас провожу анализ круга задач, стоящих передо мной, и готов приступить к работе, - цитирует слова Галкина издательство «Пресса».

Дмитрий Галкин – уже четвертый, кого назначают на должность главы Рыбного в 2022 году. Чехарда в местной администрации началась в конце мая, когда местный Совет депутатов отправил в отставку Галину Михайлицину, назначив на ее место зама Игоря Клюева. Однако вместо того, чтобы передать руководство преемнику, она сделала ход конем и уволила его. Депутатам в спешке пришлось сажать в кресло главы еще одного сотрудника мэрии – специалиста общего отдела Галину Наумову (читать подробнее).