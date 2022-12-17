Погода в Рязанской области 18 декабря: ночью мощный снегопад, днем – температурные качели

Рязанцев ожидает снежное и ненастное воскресенье. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Воскресенье, 18 декабря, в Рязанской области будет снежным и ненастным, при этом температура как ночью, так и днем окажется довольно высокой для первого зимнего месяца. Прогноз погоды, составленный синоптиками Рязанского филиала Росгидромета, опубликовала пресс-служба областного МЧС.

Характер погоды в регионе будет определять циклон с хорошо прогретыми воздушными массами. Ближайшей ночью ожидаются умеренные, местами сильные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Днем интенсивность снега чуть ослабнет, не исключен гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, а на дорогах – снежные заносы.

Столбики термометров же будут колебаться от минуса к плюсу. В ночные часы в Рязани и области -4…+1 по Цельсию, днем -3…+2 градуса. Ветер в течение суток восточный с переходом на северный, 6 – 11 метров в секунду.