ЕС ввел санкции против Рязанского радиозавода

Рязанский радиозавод попал под санкции ЕС. Фото: Яндекс.

Евросоюз ввел санкции против Рязанского радиозавода. Предприятие попало в перечень девятого по счету пакета, опубликованного в пятницу, 16 декабря.

Радиозавод, специализирующийся, помимо продукции гражданского назначения, и на выпуске военной продукции, вошел в число 23 компаний военно-промышленного комплекса, машиностроения, высокотехнологического и энергетического секторов, в отношении которых вступили в силу ограничительные меры.

- Всем фигурантам списка запрещен въезд в ЕС, их активы в Евросоюзе подлежат блокировке, европейскому бизнесу запрещены любые деловые контакты с ними, - пишет ТАСС.

В этот же перечень включили и члена Совета Федерации от Рязанской области Николая Любимова. Он вместе с другими сенаторами и депутатами Государственной думы попал под европейские санкции за голосование по вопросу включения в состав страны новых регионов и ратификацию данных соглашений. Всего в девятом пакете 49 юридических лиц и более 100 человек.