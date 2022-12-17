Рязанский сенатор Николай Любимов попал в санкционный список ЕС

Сенатор от Рязанской области Николай Любимов попал под санкции Евросоюза.

ЕС ввел санкции против члена Совета Федерации от Рязанской области и экс-губернатора региона Николая Любимова. Содержание очередного, девятого по счету пакета, обнародовали в пятницу, 16 декабря.

Как сообщает РБК, помимо Любимова в санкционном перечне также оказались более 20 его коллег из Совфеда, депутаты Государственной Думы – преимущественно те, кто в октябре 2022 года голосовал за включение в состав страны новых регионов, а также вице-премьеры, ряд министров, журналистов и губернаторов. Всего в новом списке более 100 человек, всем им теперь будет запрещен въезд на территорию Евросоюза, а их активы, находящиеся там, заморозят.

Также ЕС ввел санкции против всех представленных в Госдуме политических партий, Роскомнадзора, Вооруженных сил России, Росгвардии, ВДВ, ВМФ и Сил специальных операций.