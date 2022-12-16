Средиземноморский циклон принесет в Рязанскую область новую порцию осадков. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

17 декабря погоду в Рязанской области будет определять новый средиземноморский циклон. Он принесет новую порцию осадков. Ночью региональный филиал Росгидромета прогнозирует небольшой, местами умеренный снег, а днем местами сильный, переходящий в мокрый снег.

«В южных районах области может снова начаться дождь, не исключен замерзающий дождь (гололед), на дорогах снежные заносы, гололедица», - предупреждают метеорологи.

Температура в темное время суток -11..-6 градусов. Днем субботы она будет немного выше пятничной — в пределах -4...+1. Ветер восточный, 6-11 м/с, с порывами до 17 м/с.

Ветреная и снежная погода сохранится в Рязанской области и в воскресенье. При этом ниже -5 температура не опустится. Затем, в начале новой недели, существенно похолодает.