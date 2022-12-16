«Потрясающая эрудиция и душевное тепло». Не стало педагога Зинаиды Куликовой

Скончалась учительница новомичуринской школы №2 Зинаида Куликова.

Скончалась педагог-ветеран Зинаида Михайловна Куликова. Соболезнования родным, близким и коллегам на страницах «Пронской газеты» выразил коллектив новомичуринской школы №2 Рязанской области.

«Уход Зинаиды Михайловны - большая потеря и невосполнимая утрата для тех, кто знал ее, общался с ней. Потрясающая эрудиция, душевное тепло и удивительная интеллигентность делали это общение незабываемым. Светлая память Учителю и Человеку», - говорится в некрологе.

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