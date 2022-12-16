«Потрясающая эрудиция и душевное тепло». Не стало педагога Зинаиды Куликовой

Скончалась учительница новомичуринской школы №2 Зинаида Куликова.
Скончалась педагог-ветеран Зинаида Михайловна Куликова. Соболезнования родным, близким и коллегам на страницах «Пронской газеты» выразил коллектив новомичуринской школы №2 Рязанской области.
«Уход Зинаиды Михайловны - большая потеря и невосполнимая утрата для тех, кто знал ее, общался с ней. Потрясающая эрудиция, душевное тепло и удивительная интеллигентность делали это общение незабываемым. Светлая память Учителю и Человеку», - говорится в некрологе.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!