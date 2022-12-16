Киберспортивная лига Mobile Legends откроется в Рязани в 2023 году.

В 2023 году в Рязани откроют киберспортивную лигу Mobile Legends. Об этом сообщила команда MLR после совещания в министерстве физкультуры и спорта Рязанской области.

«Минспорт согласился участвовать в организации открытия лиги в 2023 году», - говорится в сообщении.

Mobile Legends: Bang Bang - командная видеоигра в жанре MOBA, разработанная китайской компанией Moonton для мобильных устройств.

Турниры по MLBB с каждым годом набирают популярность не только в Юго-Восточной Азии, но и в России.

Ранее губернатор Рязанской области Павел Малков поручил региональному министерству спорта доложить о развитии киберспорта в Рязани. Именно после этого и состоялась встреча чиновников с рязанскими киберспортсменами.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!