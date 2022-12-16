Депутат Госдумы Хинштейн назвал приговор сыну бывшего рязанского вице-губернатора мягким

В 2020-м Филимонов-младший на своем Volkswagen Polo сбил 10-летнего мальчика. Фото: vidsboku.com

На приговор за смертельное ДТП Никите Филимонову, сыну бывшего рязанского вице-губернатора, отреагировал депутат Госдумы Александр Хинштейн. Он назвал 2,5 года колонии-поселения «слишком мягкой ценой за детскую жизнь». Пост появился в Telegram-канале парламентария.

При этом Хинштейн отметил, что нынешний приговор все равно лучше, чем уход «мажора» от ответственности (сам Филимонов с такой характеристикой на последнем слове не соглашался).

«Уверен: не вмешайся я — дело затянули бы до истечения сроков давности», - считает депутат.

Такой вывод Хинштейн делает исходя из того, что в ситуации, когда уголовное дело против Филимонова трижды пытались закрыть, он обращался в Генпрокуратуру. Только тогда, по его словам, материалы были переданы из полиции в следственный комитет. Когда суд все-таки начался, заседания переносились 16 раз. Хинштейн заявлял, что связывался по этому поводу с областным прокурором и направлял телеграмму председателю облсуда.

Напомним, в 2020-м Филимонов на Volkswagen Polo сбил 10-летнего мальчика. Суд признал его виновным в нарушении ПДД (превышении скорости), повлекшем по неосторожности смерть человека.