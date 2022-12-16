Рязанский ТРЦ «М5Молл» ждет существенная реконцепция.

ТРЦ «М5Молл» ждет реконцепция, которая позволит стать торгово-развлекательному центру точкой притяжения для всей Рязани. Реконцепцией будет заниматься международное архитектурное бюро.

- Мы планируем увеличить количество общественных пространств, развлекательную составляющую, а также создать коворкинг-пространство и многофункциональные зоны. На данный момент также ведутся активные переговоры с новыми операторами и брендами, которых ранее не было в Рязани, - сообщил директор по маркетингу девелоперской компании «Мармакс» Константин Денисов.

Изменения ожидают внутреннюю зону общественных пространств и фудкорт. Кроме того, видоизменится архитектура здания, на улице появятся ультрасовременные плэйхабы (игровое пространство – Ред.).

Ранее сообщалось, что ТРЦ «М5Молл» купила строительная компания из Рязани «Мармакс». Сумма сделки не разглашается, но известна примерная стоимость (читать подробнее).

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