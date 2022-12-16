Россельхознадзор через суд взыскал с «Рязанского Водоканала» 1 млн рублей за ущерб почвам

Россельхознадзор через арбитражный суд взыскал с МКП «ЖКХ Рязанский Водоканал» 1 млн рублей за ущерб, причиненный почвам.

Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Рязанский Водоканал» по решению арбитражного суда должно возместить 961,2 тыс. рублей ущерба, причиненного почвам. Об этом сообщило управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям, которое выступало истцом.

На сайте администрации Рязанского района сказано, что основная задача «ЖКХ Рязанский Водоканал» - оказание местному населению услуг по водоснабжению и водоотведению.

Предприятие уличили в сливе жидких коммунальных отходов из колодца центральной системы водоотведения на участке, примыкающем к южной части села Александрово. Специалисты Россельхознадзора отобрали пробы и отправили их на экспертизу:

«Согласно результатам экспертизы, на земельном участке установлено химическое загрязнение почвы, выраженное в превышении предельно допустимого содержания в почве тяжелого металла кадмия», - сообщает пресс-служба управления.

В результате Россельхознадзор, работавший совместно с природоохранной прокуратурой, решил привлечь «ЖКХ Рязанский Водоканал» к ответу по ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ и направили предприятию претензию о возмещении ущерба почвам. Ответа не было, поэтому последовал иск в суд.

Помимо возмещения ущерба ресурсоснабжающая организация должна будет провести полный комплекс рекультивационных работ в соответствии с утвержденным проектом рекультивации.