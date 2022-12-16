Рязанский Роспотребнадзор рассказал о смертельной опасности кротовухи – спиртовой настойке на тушке крота. Фото: Иван МАКЕЕВ

Употребление спиртовой настойки на тушке крота – кротовухи, опасно для человека. Об этом сообщило рязанское управление Роспотребнадзора на запрос журналистов «РВ».

«Необходимо помнить, что кроты очень часто заражаются глистами. Это происходит при поедании насекомых. В некоторых местностях 70-80% поголовья кротов могут быть поражены этими паразитами. В мышцах кротов встречаются круглые черви, видимые только под микроскопом, в кишечниках - плоские черви. Иногда у кротов обнаруживаются и ленточные черви», - говорится в ответе санитарных врачей.

Кроме того, млекопитающие поражены блохами и клещами, а значит могут переносить опасные инфекции, в том числе – туляремию.

В ведомстве подчеркнули, что спиртовая среда не уничтожает возбудителей зооантропонозных и глистных заболеваний.

«Употребление «кротовухи» может быть смертельно опасным для человека или привести к инвалидизации», - отметили в Роспотребнадзоре.

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