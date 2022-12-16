Сорокина встретилась с жильцами дома на Соборной, сносимого без их ведома

Елена Сорокина встретилась с жильцами дома на площади Соборной в Рязани, сносимого без их ведома. Фото: vk.com/glavarzn

15 декабря состоялась встреча жителей дома №16 на площади Соборной с главой администрации Рязани Еленой Сорокиной. Здание, сгоревшее в 2010 году и признанное аварийным в 2013-м, начали сносить. При этом там по-прежнему зарегистрированы люди, и о сносе дома власти их никак не проинформировали.

«Много лет на Соборной чернели сгоревшие остатки здания. Сейчас эксперты вынесли заключение – строение угрожает жизни и здоровью людей, дом может обрушиться, нужно срочно принимать меры. Администрация была обязана принять решение о сносе остатков дома», - заявила Сорокина после встречи.

По словам градоначальницы, дом не снимут с кадастрового учета, пока в нем зарегистрирован хоть один житель. Она заверила, что сохранится и регистрация, и право на получение квартиры.

Пока из 14 жилых помещений удалось расселить 6. Одна из семей воспользовалась предложением временно переехать в маневренный фонд. Другая обратилась в суд и выиграла его:

«Решение суда состоялось в пользу одной семьи. Вместо комнаты 13 кв. м им была предложена благоустроенная квартира 31 кв. м. К сожалению, не устроила площадь квартиры», - утверждает Сорокина.

Глава администрации несколько раз подчеркивает, что с людьми взаимодействуют, подходят к каждому индивидуально. Она поручила закрепить за каждой семьей кураторов, чтобы «успокоить и все разъяснить».

«Сегодня одна семья согласилась посмотреть квартиру. Еще одна семья согласилась с предложенным вариантом. С остальными продолжаем работать», - написала Сорокина.