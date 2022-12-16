«Последнюю неделю ходил веселый». Погибший на Островского в Рязани подросток учился в школе №34.

Подросток, погибший 14 декабря на улице Островского в Рязани, учился в школе №34 (улица Стройкова, 86). Подробности сообщил паблик «Плохие новости 18+» со ссылкой на одноклассников.

По их словам, парень по характеру был замкнутым, но в последнюю неделю ходил веселый – поводов для беспокойства не вызвал.

Ранее сообщалось, что тело 16-летнего подростка обнаружили в Горроще на улице Островского. Следственный комитет устанавливает точную причину смерти парня, а также все обстоятельства случившегося.

Позже появилось видео, на котором запечатлено падение человека с высотного дома. Предположительно, на кадрах гибель несовершеннолетнего.

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