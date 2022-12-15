Губернатор Малков призвал рязанских работодателей перейти на удаленку из-за гриппа. Фото: Иван МАКЕЕВ

Губернатор Рязанской области Павел Малков призвал руководителей компаний активно вводить на предприятиях удаленный режим работы. Об этом глава региона заявил 15 декабря.

«Работодателей призываю активно вводить удаленку, использовать маски и термометры. Совместными усилиями мы сможем быстрее справиться с болезнью», - сказал Малков.

Ранее сообщалось, что руководителям организаций и предприятий, независимо от их правовой формы, рекомендовали обеспечить контроль температуры тела сотрудников перед допуском на рабочие места (читать подробнее).

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