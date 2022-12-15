15 декабря прошли рейды по уборке снега в Рязани

Уборка снега и рейды по ней продолжаются. Фото: администрация Рязани.

15 декабря состоялись выездные рейды по обследованию дворовых территорий Рязани на предмет их очистки от снега и наледи. Осмотрели более 200 объектов, рассказывает пресс-служба мэрии.

В ходе проверок выявили 15 нарушений, по которым уже направили уведомления об их устранении. Администрация напомнила: при возникновении претензий к качеству зимней уборки нужно обратиться по телефону 25-48-69, а также в районные отделения МКУ «УДТ»:

Железнодорожный район – 76-47-88;

Московский район – 37-35-19;

Октябрьский район – 28-37-49;

Советский район – 21-65-70.

Работа Дирекции благоустройства по уборке снега в Рязани продолжается, также сообщается на сайте горадминистрации.

Снег уберут в ночь с 15 на 16 декабря на следующих улицах: Гагарина, Первомайском проспекте и площади Димитрова. На уборку во всех районах города выйдет специальная техника, среди которой будут грейдеры, самосвалы и бульдозеры.

Сообщается, что перекрестки и сложные участки дороги – в зоне особого внимания.

Кроме того, рабочие будут убирать тротуары на улицах Бабушкина, Бульвар Победы, Гоголя, Дзержинского, Трудовая, Разина, Скорбященский проезд, Крупской, Костычева, Лизы Чайкиной, Ломоносова, Матросова, Московское шоссе, Мервинская, Новаторов, Народный бульвар, Юбилейная, Рытикова, Стройкова, Татарская, 9-я Линия, Черновицкая, Островского, Почтовая, а также тротуар вдоль сквера на Соборной, по улице Свободы от круга до Лесопарка, сквер 26 Бакинских Комиссаров и сквер на Новослободской.