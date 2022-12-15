Пять школ и один детсад полностью закрылись в Рязанской области из-за гриппа и ОРВИ. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Рязанской области полностью закрылись пять школ и один детсад. Кроме того, приостановлена учеба в 113 классах 30 школ. Такие цифры привело управление Роспотребнадзора на межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии.

Причина закрытий и ограничений – рост числа заболевших гриппом и ОРВИ в Рязани и области. Отмечается, что увеличение числа заболевших регистрируют как среди взрослых, так и детей (более 60% от общего числа заболевших).

Ранее сообщалось, что руководителям организаций и предприятий, независимо от их правовой формы, рекомендовано обеспечить контроль температуры тела сотрудников перед допуском на рабочие места (читать подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!