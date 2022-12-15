В Правила землепользования и застройки Рязани внесли изменения

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На заседании Рязанской городской Думы депутаты рассмотрели и одобрили вопрос о внесении изменений в Правила землепользования и застройки.

Градостроительный регламент территориальной зоны общественно-жилой застройки (Ж5) дополнен основным видом использования «Амбулаторно-поликлиническое обслуживание».

Поправки позволяют обеспечить строительство новой поликлиники в районе дома №9 по Куйбышевское шоссе, которая сможет обслуживать жителей поселков Шлаковый, Строитель, Соколовка и близлежащих территорий.