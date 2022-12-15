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НовостиПроисшествия15 декабря 2022 13:21

На Северной окружной дороге Рязани собралась пробка из-за ДТП

При движении в сторону гипермаркета «Лента» столкнулись два легковых автомобиля
Источник:kp.ru
После 16:10 на место ДТП прибыли сотрудники Госавтоинспекции.

После 16:10 на место ДТП прибыли сотрудники Госавтоинспекции.

15 декабря на Северной окружной дороге Рязани из-за ДТП собралась пробка. На участке недалеко от пляжа 2-го Борковского карьера, при движении в сторону гипермаркета «Лента» произошло столкновение двух легковых автомобилей.

По данным «Яндекса», «красная» зона, где затруднено движение транспорта, растянулась уже более чем на 3 километра - до самого перекрестка улицы Бирюзова. После 16:10 на место ДТП прибыли сотрудники Госавтоинспекции.

Камера, установленная рядом с местом ДТП, запечатлела собравшуюся пробку.

Камера, установленная рядом с местом ДТП, запечатлела собравшуюся пробку.