На Северной окружной дороге Рязани собралась пробка из-за ДТП

После 16:10 на место ДТП прибыли сотрудники Госавтоинспекции.

15 декабря на Северной окружной дороге Рязани из-за ДТП собралась пробка. На участке недалеко от пляжа 2-го Борковского карьера, при движении в сторону гипермаркета «Лента» произошло столкновение двух легковых автомобилей.

По данным «Яндекса», «красная» зона, где затруднено движение транспорта, растянулась уже более чем на 3 километра - до самого перекрестка улицы Бирюзова. После 16:10 на место ДТП прибыли сотрудники Госавтоинспекции.