Рязанские студенты используют рекордный объем интернет-трафика

Студенты тратят много интернет-трафика из-за поиска информации и общения с близкими.

Студенты из Рязани стали гораздо чаще пользоваться интернетом. На данный момент в среднем молодежь тратит 31 гигабайт в месяц. Например, поколение на 10-15 лет старше использует всего лишь 20 Гб, люди преклонного возраста и вовсе обходятся пятью гигабайтами, рассказывает «МегаФон».

Выяснилось, что учащиеся вузов тратят более 150 ТБ трафика в месяц. Что интересно, мужчины задействуют намного больше трафика, чем женщины – их доля составляет 65%.

Первокурсники и те, кто на последнем уже курсе, на 15% активнее пользуются интернетом на фоне остальных. Такая тенденция не случайна: студенты первого курса держат связь с близкими из других городов, а выпускники заняты поиском информации для дипломной работы. Студенты из Рязани, Касимова и Рыбного больше разговаривают по телефону.