Рязанским организациям рекомендовали мерить температуру сотрудникам. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Руководителям организаций и предприятий, независимо от их правовой формы, рекомендовано обеспечить контроль температуры тела сотрудников перед допуском на рабочие места. К такому решению пришла межведомственная санитарно-противоэпидемическая комиссия, возглавляемая первым зампредом правительства Рязанской области Анной Росляковой.

Кроме того, руководителям рекомендовали обязательно отстранять работников с повышенной температурой и признаками респираторного заболевания.

По данным Роспотребнадзора, в Рязанской области увеличивается число заболевших ОРВИ и гриппом, в том числе – свиным (читать подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!