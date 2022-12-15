Рязанским организациям рекомендовали мерить температуру сотрудникам.
Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
Руководителям организаций и предприятий, независимо от их правовой формы, рекомендовано обеспечить контроль температуры тела сотрудников перед допуском на рабочие места. К такому решению пришла межведомственная санитарно-противоэпидемическая комиссия, возглавляемая первым зампредом правительства Рязанской области Анной Росляковой.
Кроме того, руководителям рекомендовали обязательно отстранять работников с повышенной температурой и признаками респираторного заболевания.
По данным Роспотребнадзора, в Рязанской области увеличивается число заболевших ОРВИ и гриппом, в том числе – свиным (читать подробнее).
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