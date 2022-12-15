Рязоблдума утвердила новую схему о распоряжении земельных участков с неразграниченными правами

В Рязоблдуме приняли новый закон. Фото: сайт ведомства.

В Рязанской областной Думе приняли закон о перераспределении отдельных полномочий в области земельных отношений. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

Целями принятия этого закона являются: организация комплексного управления свободными земельными ресурсами в интересах региона, повышение эффективности использования земель, а также реализация приоритетов, которые установлены в Стратегии социально-экономического развития Рязанской области до 2030 года.

Только органы местного самоуправления муниципальных районов, городских округов и городских поселений до этого момента могли распоряжаться земельными участками с неразграниченными правами. Теперь же ряд полномочий передается на уровень органов государственной власти Рязанской области.

Нововведение поможет улучшить инвестиционную привлекательность региона, сократить сроки предоставления (на торгах и без торгов) земельных участков для реализации инвестиционных проектов, а также для размещения объектов регионального значения. Деньги от таких сделок так же, как и раньше, будут поступать в бюджеты муниципальных образований.