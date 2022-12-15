Игорь Мурог провел первую зарядку студентам и преподавателям РГУ.

15 декабря и.о. ректора РГУ им. Есенина Игорь Мурог провел первую в университете «Зарядку с ректором». По словам руководителя вуза, зарядка станет традиционной для университета.

Утренний комплекс упражнений выполнили студенты и преподаватели, а пятикратный чемпион мира по гиревому спорту Иван Кулаков провел мастер-класс.

«Зарядились энергией и отличным настроением перед рабочим днем!» - сообщил Мурог.

Игорь Мурог 30 ноября приступил к исполнению обязанностей ректора Рязанского государственного университета им. Есенина (читать подробнее).

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