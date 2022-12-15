Мэрия попросила автомобилистов не парковать транспорт в районе вокзала Рязань-2. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мэрия обратилась к рязанским автомобилистам не парковать личный транспорт в районе вокзала Рязань-2. Речь идет об улице Вокальной на участке от пересечения с Первомайским проспектом до пересечения с улицей Чкалова, а также в районе площади Димитрова и территории Товарного двора (ст. Рязань-2).

Воздержаться от парковки необходимо в период с 15 декабря 00:00 до 16 декабря 10:00.

Ограничения ввели для «обеспечения безопасности дорожного движения».

«Просим автомобилистов учитывать эту информацию при планировании своего маршрута», - говорится в сообщении.

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