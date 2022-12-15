Рязанская областная Дума внесла изменения в бюджет 2022 года

Депутаты приняли законопроект об изменениях в региональный бюджет на 2022 год.

14 декабря на заседании Рязанской областной Думы депутаты приняли законопроект об изменениях в региональный бюджет на 2022 год. Он был вынесен на рассмотрение парламентариев в связи с завершением финансового года, последними уточнениями прогноза поступлений и собственных доходов. Согласно прогнозу, налоговые и неналоговые доходы увеличиваются на 1 млрд 876 млн.

«Несмотря на непростую экономическую ситуацию на фоне санкционного давления, динамика налоговых и неналоговых доходов пока остается положительной и демонстрирует достаточно высокие темпы поступления по отдельным позициям», - отметила, выступая перед депутатами, министр финансов Марина Наумова.

В докладе также говорилось, что Рязанской области выделены федеральные средства в сумме 1,7 млрд рублей: 767 млн рублей на поддержку АПК, 353 млн рублей на финансирование здравоохранения, 212 млн на социальную поддержку населения, 267 млн на обновление общественного транспорта.

Скорректированы позиции расходной части. Прежде всего, это обеспечение единовременных денежных выплат участникам СВО и мобилизованным гражданам в сумме порядка 378 млн рублей. Еще 130 млн предоставляется в виде субсидий предприятиями АПК на приобретение сельхозтехники. На 300 млн рублей пополняется резервный фонд.

По словам Марины Наумовой, в целом доходы областного бюджета в 2022 году предлагается увеличить на 2,9 млрд рублей, расходы - на 1,7 млрд рублей.

Отвечая на вопросы депутатов, министр пояснила, что резерв средств в региональном правительстве формируется, в том числе, для реализации решений, принятых на федеральном уровне.

«Сегодня есть целый ряд поручений Президента РФ. Правительство РФ работает по их исполнению очень оперативно, поэтому и наше правительство понимает значимость и приоритетность этих задач и готово в случае окончательного принятия решений к их реализации», - заключил председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин.