Депутаты Рязоблдумы утвердили условия и порядок предоставления нового универсального пособия семьям с детьми

Министр труда и социальной защиты населения Наталья Суворова.

На заседании 14 декабря депутаты Рязанской областной Думы приняли изменения в региональный закон «О мерах социальной поддержки населения». Благодаря им в документе появилась статья о ежемесячной выплате семьям с детьми, имеющим низкий доход.

Федеральным законодательством новое универсальное пособие установлено с 1 января 2023 года. Оно объединяет выплаты беременным женщинам и семьям с детьми до 17 лет.

Как отмечается в тексте закона, размер пособия зависит от дефицита дохода семьи и составляет 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума. В среднем это от 6,5 до 13 тысяч рублей на каждого ребенка.

Министр труда и социальной защиты населения Наталья Суворова пояснила, что суть вносимых изменений заключается в применении единого подхода при назначении и осуществлении выплат в связи с рождением и воспитанием ребенка. Это позволит повысить уровень материальной поддержки семей, находящихся в сложной жизненной ситуации.

В Рязанской области такие выплаты, по предварительным данным, смогут получать более 120 тыс. человек. Они будут осуществляться на условиях софинансирования из федерального бюджета.

– Для действующих мер соцподдержки устанавливаются переходные положения, поэтому получатели выплат, которые уже назначены ранее (до 1 января) смогут выбрать: получать старые выплаты или перейти на новое универсальное пособие, — сообщила Наталья Суворова.