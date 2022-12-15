Фальсифицированное молоко поставляли в больницу Рязани. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Управление Россельхознадзора обнаружило фальсифицированное молоко в одной из больниц Рязани, сообщает пресс-служба ведомства.

Во время мониторинга качества пищевой продукции в рязанском лечебном учреждении специалисты взяли пробы ультрапастеризованного молока производства ОАО Маслосырзавод «Славянский» (Краснодарский край). Поставило в больницу молоко по госконтракту ООО «Масленица» (Московская область).

Позже в лаборатории обнаружили в молоке недопустимые по составу жиры растительного происхождения, а также установили фальсификацию – снижение пищевой ценности молока.

В отношении производителя возбудили дело об административном правонарушении. В итоге Арбитражный суд привлек ОАО Маслосырзавод «Славянский» к ответственности в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. Производитель выплатил штраф в полном объеме.

Ранее Россельхознадзор обнаружил очередные нарушения на ярмарке выходного дня в Рязани (читать подробнее).

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