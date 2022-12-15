На площади Соборной в Рязани снесли дом, в котором все еще прописаны люди.

Вечером 14 декабря городские власти приступили к сносу дома №16 на площади Соборной (расположен напротив бывшего хлебозавода №1).

«Он сгорел в 2010 году, но жилье зарегистрированные там люди, так и не получили. И в связи с тем, что Хлебозавод №1 теперь будет "культурным пространством, сносят дом"» - написала в НРВК рязанка Валерия Фрейра.

На место сноса дома приехал поговорить с жителями замглавы администрации Михаил Ромодин.

Прибывший на место заммэра Михаил Ромодин сообщил жильцам, что «снос аварийного дома и расселение - это два несвязных между собой процесса».

«Ваш дом после пожара признали аварийным, проживать в нем невозможно. В том виде, в котором он находился, он угрожал для жизни и здоровья людей. Именно поэтому администрация города решила снести дом», - цитирует чиновника рзн.инфо.

По словам Ромодина, власти разрабатывают программу по расселению «вот таких домов».

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