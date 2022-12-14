Рязанцев днем 15 декабря ждет 9 градусов мороза. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В четверг, 15 декабря, в Рязани ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков, а на дорогах местами гололедица, сообщает ГУ МЧС России по Рязанской области.

Ветер в четверг прогнозируется юго-западный и южный, порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью по Рязанской области -13... -8 градусов, днем -9... -4 градуса.

По данным специалистов центра «Фобос», нынешнее похолодание создает условия для очередной волны тепла. В пятницу-субботу могут вновь усилиться снегопады, а в воскресенье ожидается новая волна холода.

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