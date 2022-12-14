За расширение возможностей регионального маткапитала проголосовали депутаты Рязоблдумы

Фото: Рязоблдума.

Депутаты Рязанской областной Думы приняли закон, расширяющий для жителей региона возможности по использованию средств регионального материнского капитала. Вопрос о внесении соответствующих изменений в региональное законодательство рассматривался на заседании регионального парламента 14 декабря.

«Данный законопроект разработан в целях расширения возможностей регионального материнского капитала, который теперь у нас будет предоставляться и на третьего, и на последующих детей вне зависимости от уровня дохода семьи», - пояснила министр труда и социальной защиты населения Рязанской области Наталья Суворова.

Одним из новых направлений расходования регионального маткапитала становится ремонт любого жилья, в котором проживает семья. По словам министра, 84% заявителей обращаются за компенсацией затрат именно по этому направлению. Однако раньше необходимо было быть собственником жилья, теперь же достаточно прописки.

Также средства можно будет потратить на получение ребенком платного образования (среднего профессионального и высшего) или на приобретение услуг для социальной адаптации ребенка-инвалида.

Депутаты единогласно поддержали законопроект.