Депутаты Рязанской областной Думы приняли бюджет на ближайшую трехлетку

Фото: Рязоблдума.

Рязанская областная Дума на заседании 14 декабря приняла закон «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». После поступления в региональный парламент главный финансовый документ обсуждался на публичных слушаниях с участием общественности, на заседаниях профильных комитетов, корректировался, и теперь был одобрен депутатами во втором чтении.

Министр финансов Рязанской области Марина Наумова доложила об изменении основных параметров бюджета и кратко озвучила его характеристики. Поправки необходимо было внести в связи с распределением федеральных трансфертов — нашему региону дополнительно распределено 15,3 млрд рублей, в том числе 4,2 млрд рублей на 2023 год.

Говоря о документе в целом, Марина Наумова отметила, что формировался он в сложных условиях, но, тем не менее, сохранил свою социальную направленность и программный формат:

«Главной задачей было сформировать бюджет, который гарантирует безусловное исполнение всех социальных обязательств, сохраняет приоритетные направления развития региона и в случае необходимости может настраиваться в связи с тем или иными обстоятельствами», - высказалась Наумова.

Доходы областного бюджета в 2023 году с учетом поправок составят 85,9 млрд рублей. Расходы сформированы в объеме 88,8 млрд рублей. Размер дефицита, соответственно, остается на уровне 2,9 млрд рублей.

По словам министр, более 96% расходов приходится на реализацию мероприятий 18 государственных, 10 ведомственных целевых программ и одной адресной целевой программы. Мероприятия государственных программ вписаны в 11 национальных проектов, объем финансирования которых на трехлетний период превышает 44 млрд рублей, из них на 2023 год - 18,6 млрд рублей.

В своем комментарии председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин заметил, что, несмотря на все трудности, принятый бюджет остается бюджетом развития:

«Все обязательства государства перед гражданами обеспечены финансированием. Более того, заложены ресурсы для поддержки инфраструктурных и инвестиционных проектов, реализация которых увеличит налоговые доходы и будет способствовать развитию экономики региона. Бюджет – это не просто цифры, это конкретные меры поддержки различных категорий населения, новые социальные объекты, строительство дорожной инфраструктуры, дальнейшее решение проблем здравоохранения», - подчеркнул спикер регионального парламента.

Также Аркадий Фомин выделил несколько направлений, которые учтены в главном финансовом документе. Среди них поддержка мобилизованных рязанцев и членов их семей. Это и реализация программ, направленных на повышение качества жизни граждан. В частности, в Дашково-Песочне в 2023 году запланировано строительство долгожданной поликлиники, а по области появятся 15 модульных ФАПов. В Рязани и в Касимове начнется возведение двух школ, а в селе Тюшего — пристройки к школе. Два десятка учреждений образования в 2023 году модернизируют по программе капитального ремонта школ. Состоится ввод в эксплуатацию 5 новых детских садов. Финансирование программы поддержки местных инициатив, ставшей столь востребованной в регионе, увеличится на 50 млн рублей и составит 327,5 млн. рублей.

Депутаты оценили бюджет как сбалансированный, отвечающий национальным целям и задачам, соответствующий экономическим реалиям. После принятия закон «Об областном бюджете...» будет направлен для подписания губернатору Рязанской области.